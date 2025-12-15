Η νέα στοιχηματική που έρχεται και οι συμφωνίες – «μαμούθ» με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό!💥

Ένας νέος παίκτης έρχεται να προστεθεί στον στοιχηματικό χώρο. Πρόκειται για τη SuperBet, η οποία, με βάση ορισμένες πληροφορίες, ετοιμάζεται να φέρει νέα δεδομένα στο στοίχημα και το online casino. Όχι μόνο αυτό, αλλά η γνωστή ρουμανική εταιρία ετοιμάζει, απ’ ό,τι φαίνεται, διπλή σπουδαία χορηγική συμφωνία με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.

Η Ελλάδα, μάλιστα, θα είναι η 13η χώρα στην οποία θα δραστηριοποιηθεί, έχοντας ήδη αισθητή παρουσία σε άλλα 12 κράτη. Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται η Ρουμανία, το Βέλγιο, η Πολωνία, η Σερβία και η Βραζιλία.

Η εν λόγω επέκταση στη χώρα μας, θα γίνει μέσω της Exoplay Limited, εταιρία που εδρεύει στη Μάλτα και έχει λάβει σχετική άδεια από την ΕΕΕΠ. Προς το παρόν, βέβαια, δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη ποιο θα είναι το ποσοστό που θα αναλογεί στη SuperBet.

Σε μία δεύτερη φάση, η SuperBet θα υποβάλλει αίτηση για άδεια τύπου 1, η οποία έχει να κάνει με τη διεξαγωγή online (και μη) στοιχήματος. Να σημειώσουμε, πάντως, πως απαιτείται χρόνος για να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση.

Τα βήματα και οι απαραίτητες εγκρίσεις που πρέπει να ακολουθηθούν είναι πολλά και αφορούν τον έλεγχο καταλληλότητας των μετόχων και της διοίκησης, την έγκριση της πλατφόρμας, την κατάθεση εγγυητικών επιστολών, την πληρωμή τελών και τη συμμόρφωση με τον τεχνικό κανονισμό ασφαλείας σύμφωνα με τον νόμο 4002/2011.

SuperBet χορηγία Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ

Όσον αφορά, το καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι των χορηγιών με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, πρόκειται για προσοδοφόρες συμφωνίες (αν εντέλει ολοκληρωθούν).

Στην περίπτωση των Θεσσαλονικέων, γίνεται λόγος για τριετή συνεργασία, με ετήσια έσοδα έξι εκατομμύρια ευρώ (18 το σύνολο), ενώ ο Παναθηναϊκός – δίχως να είναι κάτι επιβεβαιωμένο – θα επωφεληθεί με, πάνω κάτω, τα ίδια χρηματικά ποσά για το ίδιο, επίσης, χρονικό διάστημα.

Ποια είναι η SuperBet;

Ποια είναι όμως, συνοπτικά, η SuperBet; Ο όμιλος ιδρύθηκε το 2008 στο Βουκουρέστι από τον Σάσα Ντράγκιτς. Η πρόοδος έκτοτε είναι αλματώδης, καθώς από ένα μικρό δίκτυο στοιχηματικών καταστημάτων, πλέον μιλάμε για έναν «κολοσσό» του χώρου, ο οποίος προχώρησε σε αναχρηματοδότηση 1,3 δις μέσα στο 2025.

Η εταιρία έχει να επιδείξει in-house τεχνολογικές υποδομές, με R&D κέντρα σε Ισπανία και Κροατία, την ώρα που το 2021 απέκτησε την εταιρεία Napoleon Sports & Casino στο Βέλγιο. Μόλις φέτος, προχώρησε σε επέκταση στη Βραζιλία, εκεί όπου πήρε άδεια για πλήρη online δραστηριότητα.

Η εμπειρία του ιδιοκτήτη της Σάσα Ντράγκιτς στον κλάδο αλλά και στη Mozzart Sports Bets, αποτελεί κομβικό προσόν στην ανάπτυξή της. Ο ίδιος, διετέλεσε CEO το διάστημα 2008-19, επιστρέφοντας στον ρόλο του το 2024, μετά απ΄πο ένα ενδιάμεσο διάλειμμα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

D Moonshots, D Craig Holdings και Mozaik Investments, μερικές από τις εταιρίες, μέσω των οποίων ο Ντράγκιτς συμμετέχει επενδυτικά στη SuperBet.