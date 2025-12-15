ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Η νέα στοιχηματική που έρχεται και οι συμφωνίες – «μαμούθ» με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό!💥

SuperBet Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ

Ένας νέος παίκτης έρχεται να προστεθεί στον στοιχηματικό χώρο. Πρόκειται για τη SuperBet, η οποία, με βάση ορισμένες πληροφορίες, ετοιμάζεται να φέρει νέα δεδομένα στο στοίχημα και το online casino. Όχι μόνο αυτό, αλλά η γνωστή ρουμανική εταιρία ετοιμάζει, απ’ ό,τι φαίνεται, διπλή σπουδαία χορηγική συμφωνία με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.

Η Ελλάδα, μάλιστα, θα είναι η 13η χώρα στην οποία θα δραστηριοποιηθεί, έχοντας ήδη αισθητή παρουσία σε άλλα 12 κράτη. Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται η Ρουμανία, το Βέλγιο, η Πολωνία, η Σερβία και η Βραζιλία.

Η εν λόγω επέκταση στη χώρα μας, θα γίνει μέσω της Exoplay Limited, εταιρία που εδρεύει στη Μάλτα και έχει λάβει σχετική άδεια από την ΕΕΕΠ. Προς το παρόν, βέβαια, δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη ποιο θα είναι το ποσοστό που θα αναλογεί στη SuperBet.

Σε μία δεύτερη φάση, η SuperBet θα υποβάλλει αίτηση για άδεια τύπου 1, η οποία έχει να κάνει με τη διεξαγωγή online (και μη) στοιχήματος. Να σημειώσουμε, πάντως, πως απαιτείται χρόνος για να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση.

Τα βήματα και οι απαραίτητες εγκρίσεις που πρέπει να ακολουθηθούν είναι πολλά και αφορούν τον έλεγχο καταλληλότητας των μετόχων και της διοίκησης, την έγκριση της πλατφόρμας, την κατάθεση εγγυητικών επιστολών, την πληρωμή τελών και τη συμμόρφωση με τον τεχνικό κανονισμό ασφαλείας σύμφωνα με τον νόμο 4002/2011.

SuperBet χορηγία Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ

SuperBet χορηγία Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ

Όσον αφορά, το καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι των χορηγιών με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, πρόκειται για προσοδοφόρες συμφωνίες (αν εντέλει ολοκληρωθούν).

Στην περίπτωση των Θεσσαλονικέων, γίνεται λόγος για τριετή συνεργασία, με ετήσια έσοδα έξι εκατομμύρια ευρώ (18 το σύνολο), ενώ ο Παναθηναϊκός – δίχως να είναι κάτι επιβεβαιωμένο – θα επωφεληθεί με, πάνω κάτω, τα ίδια χρηματικά ποσά για το ίδιο, επίσης, χρονικό διάστημα.

Ποια είναι η SuperBet;

Ποια είναι όμως, συνοπτικά, η SuperBet; Ο όμιλος ιδρύθηκε το 2008 στο Βουκουρέστι από τον Σάσα Ντράγκιτς. Η πρόοδος έκτοτε είναι αλματώδης, καθώς από ένα μικρό δίκτυο στοιχηματικών καταστημάτων, πλέον μιλάμε για έναν «κολοσσό» του χώρου, ο οποίος προχώρησε σε αναχρηματοδότηση 1,3 δις μέσα στο 2025.

Η εταιρία έχει να επιδείξει in-house τεχνολογικές υποδομές, με R&D κέντρα σε Ισπανία και Κροατία, την ώρα που το 2021 απέκτησε την εταιρεία Napoleon Sports & Casino στο Βέλγιο. Μόλις φέτος, προχώρησε σε επέκταση στη Βραζιλία, εκεί όπου πήρε άδεια για πλήρη online δραστηριότητα.

Η εμπειρία του ιδιοκτήτη της Σάσα Ντράγκιτς στον κλάδο αλλά και στη Mozzart Sports Bets, αποτελεί κομβικό προσόν στην ανάπτυξή της. Ο ίδιος, διετέλεσε CEO το διάστημα 2008-19, επιστρέφοντας στον ρόλο του το 2024, μετά απ΄πο ένα ενδιάμεσο διάλειμμα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

D Moonshots, D Craig Holdings και Mozaik Investments, μερικές από τις εταιρίες, μέσω των οποίων ο Ντράγκιτς συμμετέχει επενδυτικά στη SuperBet.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα