Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα σε livestreaming* ζωντανά ΕΔΩ.

Ημερομηνία έναρξης: 05/11

Ώρα έναρξης: 21:00

Γήπεδο: Belgrade Arena

Live Streaming: ΕΔΩ

Κανάλι: NovaSports Prime

Ερυθρός – Παναθηναϊκός Live Streaming 05/11

Την περασμένη αγωνιστική οι… αποδεκατισμένοι «πράσινοι» αντιμετώπισαν εκτός έδρας τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, με τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν να παρουσιάζονται κατώτεροι των περιστάσεων, χωρίς να μπορούν να φανούν απειλητικοί σε κανένα σημείο του ματς. Αρκετά βασικά γρανάζια της ομάδας κινήθηκαν σε ρηχά νερά, με τον Κέντρικ Ναν να μην μπορεί να πάρει την ομάδα στις πλάτες του.

Η στόχευση των Μονεγάσκων ήταν να χτυπήσουν στο ζωγραφιστό και να εκμεταλλευτούν τις απουσίες του Παναθηναϊκού. Έτσι κι έγινε, με τη Μονακό να φορτώνει από νωρίς με φάουλ τον μοναδικό καθαρό σέντερ του «τριφυλλιού», Ομέρ Γιούρτσεβεν, και να παίρνει το προβάδισμα με 4 πόντους (11-7). Με πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Ναν, ο Παναθηναϊκός έτρεξε επιμέρους σκορ 7-2, προσπερνώντας για λίγο, ωστόσο οι γηπεδούχοι αντέδρασαν άμεσα και απάντησαν με δικό τους σερί, παίρνοντας και πάλι το προβάδισμα (27-20 στο 10’).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η κατάσταση δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο για τους παίκτες του κόουτς Αταμάν, αφού μετά το πρώτο καλό δίλεπτο (27-24 στο 12’), η Μονακό ήταν κυριαρχική σε όλους τους τομείς. Το αποτέλεσμα ήταν να φτάσει στο +14 (46-32 στο 17’), με πρωταγωνιστή τον Μάικ Τζέιμς. Το ημίχρονο έκλεισε με τους «πράσινους» στο -9 για τον Παναθηναϊκό (50-41).

Το διάλειμμα του ημιχρόνου έκανε καλό στον Παναθηναϊκό, ο οποίος βγήκε στο 2ο μέρος με φόρα, τρέχοντας σερί 7-0 και μειώνοντας τη διαφορά στο καλάθι (50-48). Βέβαια, οι Μονεγάσκοι έβγαλαν και πάλι αντίδραση και με ένα πολύ καλό διάστημα είχε επιμέρους σκορ 15-5, ανεβάζοντας και πάλι τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (65-53). Η τρίτη περίοδος έκλεισε με τους γηπεδούχους στο +10 (68-58).

Με τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη να είναι ασταμάτητοι και να μην αφήνουν το πόδι από το γκάζι, ο Παναθηναϊκός έδειχνε να μην μπορεί να πλησιάσει τη Μονακό, η οποία κρατούσε σταθερά μία διαφορά ασφαλείας (77-64 στο 33′). Ο δείκτης του σκορ άρχισε να αυξάνεται επικίνδυνα φτάνοντας στο +21 (85-64) στα μέσα της τελευταίας περιόδου τελειώνοντας επί της ουσίας την αναμέτρηση.

Πέρα από τον εξαιρετικό Κέντρικ Ναν (26 π., 2 ριμπ., 3 ασίστ, 1 κλεψ.), καλή παρουσία είχε και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (13 π., 4 ριμπ., 2 κλεψ., 1 μπλοκ), ενώ ο Οσμάν ήταν καλός σε αρκετούς τομείς, όμως ήταν άστοχος (9 π., 8 ριμπ., 2 ασίστ, με 4/11 εντός πεδιάς). Επιπλέον, καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο αρχηγός, Κώστας Σλούκας (14 π., 2 ριμπ., 3 ασίστ), λίγες ημέρες πριν την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2027.

«Δεν ξεκινήσαμε το παιχνίδι καλά και τους δώσαμε 25 πόντους από την αρχή.Σαφώς έχουμε μονάχα έναν σέντερ, τον Γιούρτσεβεν και πολύ γρήγορα στο ματς χρεώθηκε με τρία φάουλ και φυσικά μετά από αυτό δεν ήταν εύκολο. Δεν είχαμε καλά τελειώματα στο ζωγράφιστο. Η Μονακό έχει εξαιρετικούς επιθετικούς παίκτες ειδικά οι Τζέιμς και Οκόμπο επιτίθονταν σωστά και δημιουργούσαν οδηγώντας το παιχνίδι.

Μετά, προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά χάσαμε εύκολα καλάθια και βολές και τους δώσαμε την ευκαιρία ξανά να ανοίξουν το σκορ και να νικήσουν. Πιστεύω ότι σήμερα έπαιξαν καλύτερα από εμάς», δήλωσε μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο κόουτς Αταμάν, ενώ όταν ρωτήθηκε για το αν ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για την απόκτηση σέντερ, δήλωσε: «Θα δούμε. Δεν είναι η ώρα τώρα να μιλήσουμε γι’ αυτό».

Όσον αφορά το Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός, ο Τούρκος τεχνικός μιλώντας στο πλαίσιο της Media Day κλήθηκε να σχολιάσει τη ομάδα των Σέρβων, ενώ αναφέρθηκε και στον αντίπαλο προπονητή, Σάσα Ομπράντοβιτς. Πιο συγκεκριμένα είπε:

«Ο Ερυθρός Αστέρας είναι μια πολύ καλή ομάδα και μάλιστα ιδιαίτερα φορμαρισμένη. Ειδικότερα, μετά την έλευση του κόουτς Ομπράντοβιτς παίζει εξαιρετικά και έχει πάρει σημαντικές νίκες που την έχουν φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας. Εμείς, από την πλευρά μας, αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα στη θέση “5”. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα παλέψουμε για τη νίκη σε μια δύσκολη έδρα».

Ερωτήσεις κλήθηκε να απαντήσει και ο Κέντρικ Ναν, με τον Αμερικανό γκαρντ να μιλάει μεταξύ άλλων για τις απουσίες της ομάδας του, για την έλλειψη σέντερ, και για το τι θα αλλάξει ο Παναθηναϊκός σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στη Μονακό. Αναλυτικότερα είπε:

Για τις απουσίες του Παναθηναϊκού: «Έχουμε αρκετούς παίκτες, έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που παίζουν, οπότε πρέπει να κάνουμε τη δουλειά με αυτοπεποίθηση. Έχουν μια δυνατή ομάδα, αλλά είμαστε έτοιμοι»

Για την έλλειψη σέντερ: «Είναι δύσκολο. Αλλά πρέπει να βρούμε λύση. Είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτών και πρέπει να κερδίσουμε»

Για το τι διαφορετικό θα έχει η ομάδα σε σχέση με το Μονακό: «Το physicality. Σε λίγα παιχνίδια φέτος το είχαμε. Αύριο θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα με up tempo ρυθμό και δυναμικό χαρακτήρα, αλλά ξέρουμε τι κάνουν οι παίκτες τους, έχουμε προετοιμαστεί όλη την βδομάδα και πάμε για τη νίκη»

Για την «καυτή» έδρα του Αστέρα: «Προσπαθώ να συγκεντρώνομαι στο παιχνίδι και σε κάθε κατοχή. Είμαστε ένα γκρουπ και παίζουμε όπου είναι να παίζουμε μαζί. Πρέπει να μην δώσουμε σημασία στις φωνές και να παίξουμε»

Για τους παίκτες με αθλητικότητα που έχουν οι Σέρβοι: «Μου αρέσουν οι παίκτες μου. Θα διάλεγα τους συμπαίκτες μου κόντρα σε κάθε αντίπαλο»

Τα δεδομένα της σημερινής αναμέτρησης κλήθηκε να σχολιάσει και ο κόουτς του Ερυθρού Αστέρα, Σάσα Ομπράντοβιτς, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προετοιμασία της ομάδας του και στο γεγονός ότι οι «πράσινοι» θα αγωνιστούν χωρίς «καθαρό» σέντερ. Πιο αναλυτικά είπε:

«Δεν υπάρχει πολύς χώρος για προπόνηση και βρισκόμαστε ακόμα στη φάση ανάκαμψης της ομάδας και προετοιμαζόμαστε για την προτεραιότητά μας, την Εuroleague. Σίγουρα θα χρησιμοποιήσουμε την επόμενη περίοδο για να ξεκουραστούν κάποιοι παίκτες και να ενσωματωθεί ένας νέος παίκτης.

Όσο έξυπνος και ταλαντούχος κι αν είναι, από την άλλη πλευρά, πρέπει να τα πάει καλά με την ομάδα. Σε μία από τις 45 προπονήσεις, αυτό δεν είναι αρκετό, αλλά είναι καλό όταν έχεις μια ομάδα που σε βοηθάει. Αναλύσαμε λίγο την ήττα στη Σουμπότιτσα. Πέσαμε στα τελευταία πέντε λεπτά. Είναι πιθανό να συμβεί, δεν έχω καμία αντίρρηση για την στάση απέναντι στο παιχνίδι».

Για το ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει χωρίς σέντερ: «Το χειρότερο δυνατό. Προτιμώ να παίξω εναντίον μιας ομάδας με σέντερ. Αυτή θα είναι μια καλή πρόκληση, θα υπάρξουν διορθώσεις κατά τη διάρκεια του ίδιου του αγώνα. Θα πρέπει να αντιδράσουμε με πιο κοντές πεντάδες επειδή θα έχουν ταχύτητα και ανοιχτό πεδίο, αλλά πρέπει επίσης να προσαρμοστούμε σε αυτό.

Ένας άτυπος αντίπαλος και δύσκολος για σκάουτινγκ».